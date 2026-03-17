Roma in difficoltà. Il Messaggero: "I problemi sono tanti ma Gasperini ci crede"

La Roma attraversa una fase complicata, tra risultati altalenanti e identità smarrita. Il Messaggero analizza il momento dei giallorossi, sottolineando come la squadra abbia perso quelle certezze che avevano caratterizzato il percorso con Gian Piero Gasperini.

La sconfitta di Como ha evidenziato criticità profonde: non solo il risultato, ma l’atteggiamento, con una squadra apparsa meno aggressiva e distante dai principi del tecnico. I numeri raccontano un calo evidente, con 13 sconfitte stagionali e solo due vittorie nelle ultime dieci gare. Le cause sono molteplici e alimentano il dibattito: dalla stanchezza mentale al contraccolpo psicologico, fino agli errori arbitrali e agli infortuni che hanno colpito soprattutto il reparto offensivo. A pesare anche una difesa meno solida e un mercato invernale che non ha inciso come previsto.

Lo stesso Gasperini ha difeso il gruppo ma ha anche lanciato segnali chiari: "A Roma mi sono dovuto adattare molto di più" e ancora "c’è stata difficoltà a reperire i giocatori". Nel confronto con le rivali emerge anche una minore incisività nelle rotazioni: mentre gli avversari riescono a cambiare le partite con i cambi, la Roma fatica a trovare soluzioni dalla panchina, perdendo imprevedibilità.

La strada per uscire dalla crisi passa ora dai prossimi impegni, tra Europa League e campionato, con l’obiettivo di limitare i danni e recuperare energie durante la sosta. Il rientro di giocatori chiave come Paulo Dybala e Matias Soulé può rappresentare un punto di svolta.

Nonostante il calo e il sorpasso subito in classifica, il finale resta aperto: tra campionato e coppa ci sono ancora margini per invertire la rotta, a patto di ritrovare al più presto la vera identità.