Roma al bivio. Il Romanista: "Purgatorio Roma, la Sud indica la via"

La Roma si trova in una fase cruciale della stagione, sospesa tra difficoltà recenti e la necessità di reagire. Il Romanista descrive il momento dei giallorossi come un vero e proprio “purgatorio”, con la squadra chiamata a ritrovare certezze nei prossimi impegni ravvicinati.

All’Olimpico, tra la sfida europea e quella di campionato contro il Bologna e il Lecce, passa gran parte del futuro immediato. Servono risposte rapide per uscire da una crisi testimoniata dai numeri: "10 ko dopo 29 turni come nel 2012-13", dato che riporta a una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. Il momento negativo è confermato anche dal rendimento recente, con poche vittorie nelle ultime gare e una squadra che ha perso continuità. Gian Piero Gasperini prova a tenere compatto il gruppo, consapevole che "non è finita" e che il finale può ancora offrire margini di recupero.

Intorno alla squadra, però, resta alta la tensione, anche per le polemiche arbitrali: "ogni anno episodi contro decisivi", si legge, a testimonianza di un malcontento diffuso nell’ambiente. In questo contesto, un ruolo chiave lo avrà la tifoseria: la Curva Sud prepara la spinta per le prossime partite, chiamando a raccolta lo stadio. L’obiettivo è chiaro: ritrovare identità e risultati per uscire da una fase complicata e rilanciarsi nel finale di stagione. A pesare infine, come evidenzia il quotidiano romano, sono anche le difficoltà strutturali della squadra, tra una condizione fisica non ottimale e una gestione delle rotazioni che ha inciso sul rendimento. Il recupero di alcuni elementi offensivi e una maggiore continuità nelle scelte diventano fattori decisivi per provare a invertire la tendenza già nelle prossime gare.