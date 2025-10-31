Roma, gli infortuni di Ferguson preoccupano: si valuta l'addio anticipato a gennaio

La Roma è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. L’infortunio di Evan Ferguson, unito al rendimento altalenante dell’attacco, ha riacceso la necessità di intervenire. L’irlandese, sfortunato protagonista della sfida con il Parma, ha dovuto lasciare il campo dopo appena 18 secondi per un duro colpo alla caviglia destra. Gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso, un problema che lo costringerà ai box per diverse settimane.

Non è la prima volta che Ferguson deve fare i conti con guai fisici: già nel 2023 era rimasto fermo 21 giorni, e lo scorso anno un nuovo infortunio lo aveva tenuto fuori per oltre un mese. Ora la Roma non vuole forzare i tempi di recupero, ma secondo quanto riferito da Il Messaggero cresce l’ipotesi di un addio anticipato a gennaio. L'attaccante irlandese - si legge - potrebbe rientrare al club di origine, lasciando spazio a un nuovo innesto.

Intanto Artem Dovbyk, autore del secondo gol stagionale, sta ritrovando la forma e spera di partire titolare a San Siro, supportato da Paulo e Soulé. Ma il club giallorosso guarda già avanti: tra i profili valutati per l’attacco spicca quello di Joshua Zirkzee, ex Bologna ora al Manchester United, che potrebbe arrivare soltanto in prestito. Sul giocatore, però, resta forte anche l’interesse del Milan.