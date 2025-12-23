Roma, gol cercasi. Da Zirkzee a Raspadori, il punto sul colpo in attacco

Gian Piero Gasperini aspetta chi gli possa portare i gol. Il nuovo corso della Roma è già partito da sei mesi e porta il marchio in bella mostra del Gasp, che però ora attende gli innesti giusti per ovviare a quello che è stato il punto debole dei giallorossi fino a qui.

Zirkzee, non è ancora chiusa

Il nome di Joshua Zirkzee è quello che rimbalza maggiormente da un lato all'altro della Capitale, viaggiando poi fino ai confini dell'Inghilterra. Dove però la sua cessione non è che sia considerata come scontata, alle attuali condizioni. Come riporta Vocegiallorossa.it infatti il Manchester United e la Roma non hanno ancora trovato un accordo per la chiusura dell'affare. Da parte del giocatore la disponibilità è totale, ma il suo club oppone ancora qualche resistenza, dal momento che non si trova nelle condizioni di dover fare spazio ad ogni costo. Il risparmio sull'ingaggio per esempio non rappresenterebbe per i Red Devils un elemento cui dar troppo peso.

Raspadori, filtra ottimismo

Filtra invece ottimismo per la buona riuscita dell'arrivo di Giacomo Raspadori, il secondo nome caldo per l'attacco di Gasperini. In Spagna l'ex Napoli non sta trovando continuità come titolare alla corte di Diego Simeone, ecco perché in vista dell'eventuale Mondiale potrebbe volersi rilanciare lontano dall'Atletico Madrid.

I contatti sull'asse Roma-Madrid sono continui (l’ultimo proprio oggi): gli intermediari sono al lavoro e i Colchoneros sarebbero ben disposti a portare avanti il dialogo. L'affare si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.