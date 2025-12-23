L'annuncio della Lazio, la reazione del Napoli e l'addio di Richardson: le top news delle 22

La Roma archivia la sconfitta contro la Juventus e prepara il riscatto nella sfida interna contro il Genoa. La squadra giallorossa ha effettuato oggi la prima seduta in vista del match contro il Grifone. Sul fronte infortunati Gian Piero Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Leon Bailey, che aveva fatto preoccupare negli scorsi giorni. L'esterno arrivato dalla Premier League inglese ha infatti svolto gli esami medici nella giornata di oggi, che non hanno evidenziato lesioni.

Se la Lazio ha visto sbloccarsi il proprio mercato di gennaio, il Napoli ha dovuto invece incassare oggi la notizia che dovrà operare a "saldo zero" (leggi qui cosa comporta in vista di gennaio per gli azzurri).

Ma come è stata accolta la decisione della Commissione indipendente che controlla i conti delle squadre di Serie A, in seno al club partenopeo? Secondo quanto riferisce Sky Sport, la decisione è stata percepita come paradossale da parte del Napoli. Il motivo? Il club di Aurelio De Laurentiis ritiene per conto suo di avere un livello di liquidità importante nelle proprie casse. Il club dunque rispetterà i nuovi vincoli che sono stati posti per gennaio, anche se non condivide queste norme non ritenendo - data la liquidità che ha nelle proprie casse - che ricorra la necessità di scontare elementi come i crediti di futura esigibilità.

Questo invece il comunicato emesso dalla Lazio: "La S. S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo".

"In tutta trasparenza, ho avuto momenti complicati fuori dal campo (ha perso suo padre, l'ex giocatore di basket Micheal Ray Richardson, a novembre) ma in termini di campo, sono stato bravo negli ultimi mesi. Confesso di non aver compreso appieno il mio destino". Lo dice Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina, in un'intervista a L'Equipe nel corso della quale ha lanciato un segnale forte nei confronti dell'ambiente viola aprendo di fatto ad una sua cessione a gennaio. "L'ex allenatore (Stefano Pioli, ndr) mi ha detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto - ha sottolinea Richardson - Ma poi non ho quasi mai giocato. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno".