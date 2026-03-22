Roma, Hermoso carica la squadra: "Ripartiamo subito davanti ai nostri tifosi"

Prima della sfida dell'Olimpico tra Roma e Lecce, ai microfoni di DAZN, Mario Hermoso ha commentato il match in programma: "Credo che sia come nella vita: non è la situazione migliore, in generale, l'umore non è al massimo ma speriamo di poter ripartire subito da questa sfida in campionato. Il calcio ci permette di rimetterci in gioco subito e davanti ai nostri tifosi: dobbiamo garantirci una posizione in Europa, dobbiamo guardare avanti e inseguire ciò che vogliamo".

Gasperini senza Celik e Wesley col turco che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare e il brasiliano squalificato. Sulle fasce spazio a Rensch e Tsimikas. In mediana con Kone infortunato gioca El Aynaoui. Sulla trequarti scelto Pisilli al fianco di Pellegrini per assistere l'unica punta Malen. Di Francesco senza Coulibaly in mediana, dentro Ngom. Spazio all'israeliano Gandelman sulla trequarti, Stulic vince il ballottaggio con Cheddira.

Le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.