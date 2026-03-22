Roma, Hermoso su Vaz: "Se questo è l'inizio, ci farà divertire"

Protagonista della vittoria della Roma contro il Lecce, Mario Hermoso ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "La gente ci ha aiutato, abbiamo fatto festa assieme a loro. La cosa più importante è migliorarsi sempre e cercare sempre la vittoria. Vaz? Se questo è l'inizio, sicuramente ci farà divertire. Ha un grande potenziale, abbiamo tanti giocatori giovani".

"Sostenervi la nostra condotta e il nostro giuramento... ora però dovete meritarvi il rispetto, dimostrate che uomini siete!". Con queste parole la Curva Sud ha accolto la Roma per la sfida contro il Lecce. Brucia l'eliminazione dall'Europa League, soprattutto perché arrivata contro una squadra italiana. C'è solo un modo per farsi perdonare: conquistare la qualificazione in Champions League. E la squadra di Gian Piero Gasperini fa il primo passo vincendo, se pur a fatica, ma portando a casa tre punti preziosi nella corsa al terzo posto. Finisce 1-0, Di Francesco esce da quello che è stato il suo stadio senza punti ma con una squadra ben disposta in campo, che ha resistito quasi un'ora agli attacchi avversari.