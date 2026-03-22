Bari, Longo ammette: "Spiace per il pubblico, se siamo questi è impossibile salvarci"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bari Moreno Longo ha così parlato dopo la partita persa per 0-3 contro la Carrarese al San Nicola.

Come giudica la partita?

"Come col Sudtirol, abbiamo subito gol e ci siamo persi, ancora non ho trovato soluzioni al riguardo. Prendere gol in superiorità numerica è folle".

Riguardo alla corsa salvezza?



"Se siamo quelli del secondo tempo è impossibile salvarsi. Ci dobbiamo aggrappare al fatto che mancano ancora sei partite, mi spiace per il tifo che non merita un secondo tempo come quello. Anziché migliorare, siamo regrediti".