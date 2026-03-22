Atalanta, De Roon a DAZN: "Record? Qui tutti mi hanno sempre sostenuto"

Marten De Roon, capitano e da oggi recordman di presenze con la maglia dell'Atalanta. è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale del match tra la Dea e l'Hellas Verona.

Il record raggiunto di 436 presenze.

"Già all'entrata in campo mi sono emozionato subito, con la coreografia della curva. Poi però dovevo pensare anche alla partita che dovevamo giocare. Grazie ai ragazzi, ai tifosi e alla mia famiglia che mi hanno sempre sostenuto. 436 presenze sono davvero tante e spero di continuare ancora un po' ".

Come spieghi il rapporto così forte con Bergamo?

"Sono un ragazzo umile, loro mi hanno abbracciato fin da subito. Abbiamo una mentalità simile, come dicono loro, ho la maglia sempre sudata. Tutti questi anni l'attaccamento alla maglia ci ha fatto raggiungere grandi obiettivi".

La corsa alla zona Champions.

"In campionato sarà difficile, oggi ho visto giocare il Como e sarà dura. Il nostro obiettivo è arrivare in Europa e finire al meglio il campionato, oggi abbiamo sofferto, ma almeno abbiamo vinto. Ci riposiamo nella sosta e poi battaglieremo per le ultime partite".

I momenti più emozionati nei 10 anni all'Atalanta.

Sicuramente la prima volta che siamo andati in Champions e ovviamente la notte magica della vittoria in Europa League. Anche se abbiamo giocato a Manchester, a Barcellona, a Madrid, a Liverpool..sono tante".