Dalla Germania arriva la conferma da Falk (Bild): "La Juventus è interessata a Rudiger"

Juventus pienamente concentrata sulla corsa alla prossima Champions League, ma ha già un occhio al mercato estivo e ad eventuali occasioni a parametro zero. Tra queste spicca quella che porta il nome di Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. Il centrale tedesco è il sogno proibito di bianconeri per la difesa e le voci in questo senso cominciano ad infittirsi.

Conferme in particolare dalla Germania, con Christian Falk - capo redattore della Bild per quanto riguarda la sezione calcio - che nelle scorse ore postato il seguente messaggio sul suo profilo X: La Juventus ha espresso interesse per Antonio Rüdiger (33) @realmadrid". Notizia che non può che gasare l'ambiente juventino voglioso di grandi colpi estivi.

Come ha dimostrato anche la partita di ieri pareggiata contro il Sassuolo, alla squadra ora allenata da Spalletti servono giocatori di personalità per tornare subito a lottare per lo scudetto e Rudiger di personalità ne ha da vendere. In più, l'ex Chelsea conosce già il tecnico toscano essendo stato guidato da lui alla Roma tra il 2016 e il 2017 e, secondo quanto è emerso negli ultimi giorni, vedrebbe di buon occhio un ritorno sotto l'ala del suo vecchio maestro.