Niente azzurro per Bernardeschi e Orsolini, Italiano: "Mi dispiace per loro e per il club"

La stagione del Bologna prosegue tra alti e bassi, passando nel giro di qualche giorno dall'Euforia per la qualificazione ai quarti di finale di Europa League grazie al successo sulla Roma alla delusione per il ko interno in campionato contro la Lazio. Un passo falso analizzato in conferenza stampa da Vincenzo Italiano.

Tanti i temi affrontati, come la scelta di schierare Bernardeschi sulla trequarti: "Oggi avevamo la necessità di adattarlo in quella zona perché Freuler e Ferguson non avevano recuperato benissimo. Federico ha dato grande disponibilità e l'avevamo preparata così. Per 70' mi sono piaciuti tutti, poi ci siamo abbattuti dopo il gol subito ed il rigore sbagliato. Comunque Bernardeschi non mi è dispiaciuto: sa fare quel ruolo ed in quella zona può essere determinante".

Né il 10 rossoblù né Orsolini sono stati convocati in Nazionale: "Mi dispiace, perché per loro e per la società è un riconoscimento importante. Andranno via in 7 ma gli italiani li avremo tutti a disposizione per preparare il rush finale. Peccato che con la sconfitta ci siamo un po' rovinati i giorni di riposo, ma dopo la sosta cercheremo di onorare al meglio i nostri obiettivi. Alla ripresa vorremo scalare con punti importanti la nostra posizione di classifica. Tuttavia ad Aprile siamo ancora dentro una competizione e per me è un obiettivo raggiunto".