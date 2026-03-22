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Verona a picco, Sammarco: "Situazione delicata, dobbiamo dare tutto come oggi"

Verona a picco, Sammarco: "Situazione delicata, dobbiamo dare tutto come oggi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:45Serie A
Paolo Lora Lamia

Ultimo posto a pari merito con il Pisa a quota 18 punti, ennesima sconfitta in campionato e speranze di salvezza che si affievoliscono sempre di più: può essere riassunto così il pomeriggio del Verona, battuto dall'Atalanta con il punteggio di 1-0.

Non molla però il tecnico Paolo Sammarco, come ha ribadito al termine del match in conferenza stampa: "Il nostro obiettivo è quello di dare tutto come oggi. Vero che la situazione è delicata, ma il Verona deve dare tutto e lottare su ogni pallone".

L'allenatore degli scaligeri si è soffermato poi su qualche singolo, a cominciare da Belghali a cui ha dato compiti un po' diversi dal solito: "Abbiamo provato a portare fuori l'Atalanta dalla sua comfort zone scambiando i ruoli, ma secondo me ha giocato molto bene". Due parole, infine, anche su Suslov: "E' un giocatore molto fisico e che sta crescendo molto. Per il Verona è fondamentale, ma servirà recuperarlo gradualmente".

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