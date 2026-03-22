Roma, Pisilli sull'Italia: "Motivo di orgoglio, prendiamoci ciò che manca"

Protagonista della vittoria della Roma contro il Lecce, Niccolò Pisilli ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "La partita di oggi era molto importante per chiudere al meglio questo periodo. Sono stato schierato in due ruoli diversi, poi dipende dalla squadra che incontri: ho avuto addosso il centrale ad affrontarmi e non ho avuto la lucidità per trovare la giocata mentre con il Bologna sono riuscito a trovare più spazi. La Nazionale? Motivo d'orgoglio, quando giochi per la squadra del tuo Paese. Non ho ancora parlato con Mancini, però magari glielo chiedo durante il viaggio [ride]. Andiamo a giocare questa gara per prenderci qualcosa che ci manca da tanto tempo".