Il Borussia Dortmund alza il pressing per Sancho: l'ostacolo è l'ingaggio richiesto

Non c'è due senza tre? Il Borussia Dortmund sta provando a spingere per trovare un accordo con Jadon Sancho, attaccante in prestito all'Aston Villa ma di proprietà del Manchester United.

Il suo contratto con i Red Devils scadrà al termine di questa stagione, col giocatore che lascerà così Old Trafford a parametro zero. Lo scrive il The Times che spiega come i gialloneri abbiano tutta l'intenzione di chiudere quanto prima per battere la concorrenza. Lo scoglio in questo senso è rappresentato dallo stipendio richiesto dal giocatore, 9 milioni di euro netti a stagione. Troppi, al momento, per il BVB. Sancho ricordiamo che è stato a lungo obiettivo anche delle italiane: prima è stato vicinissimo alla Juventus, quindi seguito dal Napoli e poi trattato a più riprese dalla Roma.