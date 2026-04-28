TMW Roma, i preferiti dai Friedkin per il dopo Massara: difficile arrivare a Manna e D'Amico

"Ricky è una brava persona ma non siamo riusciti ad avere un feeling adeguato. Non c'è mai stato nulla di personale però, era tutto rivolto alla squadra. Se si può andare avanti insieme? Lo deciderà la proprietà, non io". Gian Piero Gasperini ha praticamente silurato Frederic Massara nel corso dell'ultima conferenza stampa. Così i Friedkin sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e i nomi in lizza sono diversi.

I principali però sono Giovanni Manna del Napoli e Tony D'Amico dell'Atalanta. Entrambi difficili perché De Laurentiis non libererà il proprio dirigente, esattamente come i Percassi. C'è poi Sean Sogliano che però ha ricevuto una proposta triennale dal Verona, infine Cristiano Giuntoli che, attualmente, è in stand-by.

Le altre parole di Gasperini "Serve lavorare di squadra, più che mai anche in sede di mercato l'allenatore deve fare il suo ruolo lavorando insieme al DS. Arrivo a pensare che DS e allenatore devono essere responsabili insieme, devono viaggiare in coppia: molto spesso invece è capitato che il DS chiamava altri allenatori, oppure che il tecnico doveva chiamare i giocatori. Anche le proprietà vanno coinvolte. La capacità di fare squadra è determinante: bisogna capire le difficoltà dei DS, così come l'esigenze degli allenatori. L'obiettivo unico resta migliorare la squadra".