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Serie C, playoff al via: svelati il Presenting Partner e il nuovo sito ufficiale

Serie C, playoff al via: svelati il Presenting Partner e il nuovo sito ufficialeTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 13:36Serie C
Luca Bargellini
fonte seriec.com

Per la prima volta nella loro storia, i Playoff della Serie C avranno un Presenting partner dedicato: Lavoropiù.

All’interno del logo dei Playoff e dei Playout figurerà il naming Lavoropiù, azienda italiana che dal 1997 supporta le imprese nella gestione del capitale umano attraverso servizi di somministrazione, ricerca e selezione e formazione. Accanto a queste attività, sviluppa soluzioni avanzate e personalizzate per rispondere ai bisogni specifici delle organizzazioni, con un posizionamento sul mercato orientato alla qualità del servizio, alla specializzazione e alla costruzione di modelli sostenibili di occupazione. In questo contesto, si inserisce anche l’impegno nella promozione di una cultura del lavoro responsabile, attraverso progetti che trovano nello sport e nella cultura due linguaggi centrali.

Grazie a questo accordo, il nuovo Presenting partner affiancherà la Serie C nel periodo più seguito della stagione, accompagnando 28 squadre per 39 partite nell’avventura dei Playoff, dove soltanto due club arriveranno alla doppia finalissima in programma il 2 e il 7 giugno, lo scorso anno in versione “record” seguita da oltre 4 milioni di telespettatori.

I Playoff della Serie C Sky Wifi prenderanno il via il 3 maggio, diventati punto di riferimento per tanti appassionati di calcio, sono pronti ad attrarre sempre di più pubblico e appassionati.

A corredo del lancio dei Playoff 2026, è stato svelato il nuovo sito web seriec.com realizzato da Exteryo, start-up di riferimento specializzata nel mondo del phydigital in Italia. Un’interfaccia moderna, tra ricche sezioni video e sfumature di viola che richiamano la moderna veste grafica di Lega Pro, che raccoglie informazioni, curiosità, inedite foto storiche e dati statistici, raccontando la storia della Serie C e dei suoi campioni passati, presenti e futuri. Il tutto reso accessibile nel segno dell’inclusione e dell’unione, con widget specifici dedicati agli ipovedenti e pensati per migliorare l’esperienza di ogni utente digitale sul sito.

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