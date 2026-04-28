C'è l'erede di Rocchi all'AIA: il nuovo designatore ad interim è Dino Tommasi

Sono ore di grandi scossoni nel mondo degli arbitri in Italia, sconvolto dall'apertura di un'indagine della Procura di Milano per concorso in frode sportiva a carico di alcuni dei vertici dei fischietti, su tutti l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi, che si è auto sospeso dal suo precedente incarico per garantire un regolare svolgimento delle indagini. Come è facile intuire, l'incertezza regna sovrano in un contesto così. Con una precisazione: nonostante sia emersa l'Inter tra le realtà citate negli atti, al momento nessuno nella società nerazzurra risulta iscritto tra gli indagati.

Intanto però l'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato chi sarà il sostituto di Rocchi nelle funzioni di designatore, ad interim fino al termine della stagione attualmente in corso: Dino Tommasi. Una nomina introdotta in un comunicato ufficiale della stessa AIA: "Dino Tommasi assume le funzioni precedentemente svolte da Gianluca Rocchi come Responsabile della CAN (Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B). La nomina è stata ufficializzata dal Comitato Nazionale dell’AIA, riunitosi nel pomeriggio".

Sul nuovo incarico ad interim di Dino Tommasi ha parlato anche Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'AIA: "Si tratta di una scelta orientata alla continuità del lavoro, in vista delle ultime gare di Serie A e B e della finale di Coppa Italia. Nel corso degli anni Dino Tommasi ha acquisito un’esperienza dirigenziale di alto livello che gli permetterà di affrontare al meglio questo incarico. A lui e al suo team rivolgiamo i migliori auguri per il prosieguo della stagione. Allo stesso tempo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il momento difficile che stanno attraversando".