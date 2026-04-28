TMW Serie B, il Consiglio Federale cambia: la novità sul principio di sostituzione

Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi ieri, ha approvato i criteri per le riammissioni, le sostituzioni e i ripescaggi nei campionati professionistici per la stagione 2026/27. Per la Serie B, la novità strutturale più rilevante è l'introduzione del principio di sostituzione, che modifica l'articolo 49 delle NOIF su proposta congiunta della Lega B e della Lega Pro.

Il principio di sostituzione: la novità principale

La modifica normativa stabilisce che, in caso di mancata partecipazione di una società neopromossa nel campionato di categoria superiore, il club dovrà essere sostituito da un'altra società proveniente dal medesimo campionato di provenienza. È una discontinuità rispetto alla stagione 2025/26, nella quale il C.U. n. 278/A del 7 maggio 2025 — che disciplinava le riammissioni in Serie B — non prevedeva tale vincolo esplicito di categoria nella sostituzione. In sostanza, d'ora in poi chi occupa il posto di una neopromossa inadempiente deve provenire dalla stessa Serie B, e non da qualsiasi altra categoria.

La riammissione: struttura confermata, dettagli in arrivo

Per quanto riguarda la procedura di riammissione delle società retrocesse dalla Serie B, il Consiglio Federale ha confermato l'impianto dello scorso anno. La graduatoria mantiene come riferimento la classifica finale della stagione regolare: al primo posto la società perdente il play-out (o la 17ª classificata in assenza di spareggi), seguite nell'ordine dalla 18ª, dalla 19ª e dalla 20ª. I criteri dettagliati — garanzie finanziarie, documentazione e adempimenti — saranno formalizzati in un apposito Comunicato Ufficiale, come avvenne il 7 maggio 2025 con il C.U. n. 278/A. Per quella stagione, la garanzia richiesta alle società interessate alla riammissione era pari a 800.000 euro tramite fideiussione a prima richiesta o escrow account; l'importo per il 2026/27 sarà definito nel documento attuativo.

Tesseramento e scadenze

Il Consiglio Federale ha dato delega al presidente federale per l'approvazione delle finestre di tesseramento. Per la Serie B la sessione estiva andrà dall'1 luglio all'1 settembre 2026 (ore 20), mentre quella invernale coprirà il periodo dal 2 gennaio al 1 febbraio 2027 (ore 20). Le finestre sono sostanzialmente in linea con quelle della stagione precedente. Il termine perentorio per la presentazione delle domande di integrazione di organico — riammissioni, sostituzioni e ripescaggi — è fissato al 20 luglio 2026, due giorni più tardi rispetto al termine del 18 luglio che valeva nel 2025.