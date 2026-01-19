TMW News Roma in ripresa, Inter e Milan continuano a volare. Juve, che caduta

La Fiorentina centra una grande vittoria sul campo del Bologna e onora al meglio la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Il club viola ha scelto appositamente di non chiedere il rinvio del match del Dall'Ara per rispecchiare la volontà della famiglia in primis, ricordando il compianto patron scendendo in campo e ottenendo un successo importante anche in classifica. Lo stesso si può dire per il Milan, che battendo il Lecce resta in scia dell'Inter (vittoriosa a Udine) nella corsa scudetto.

Continua anche il momento di ripresa della Roma, che batte il Torino e ritrova un Dybala in forma smagliante. I granata proseguono una stagione altalenante, ma accolgono Obrador dal Benfica come innesto importante sulla fascia sinistra. Infine, tonfo fragoroso della Juventus sul campo del Cagliari: sono tutti argomenti analizzati nel TMW News di oggi, con l'ex centrocampista Antonio Sabato. Qua sotto il video: