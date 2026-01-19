Roma, infortunio Hermoso: fuori almeno un mese, quali partite salterà. E quando rientra

Come riferito in anticipo da TMW, la Roma può tirare mezzo sospiro di sollievo per Mario Hermoso. Infatti, sarebbe potuta andare anche peggio al difensore spagnolo, che tuttavia non ha riportato nessuna rottura tendinea stando ai risultati degli esami medici svolti in data odierna.

Lesione di secondo grado all'ileopsoas, recita la nota medica a proposito dell'infortunio del giocatore di 30 anni. Ma adesso Gasperini per quanto tempo dovrà fare a meno dell'ex Atletico Madrid? Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Hermoso dovrebbe stare fuori circa un mese (confermato anche da Sky Sport), un mese e mezzo al massimo. Il muscolo in questione lega la colonna vertebrale al femore, la lesione riportata ma a posteriori avrebbe potuto rischiare ben di peggio.

Quali partite salterà. Hermoso salterà le due gare di Europa League contro Stoccarda e Panathinaikos, mentre in campionato non sarà presente contro Milan, Udinese, Cagliari e Napoli almeno, stando al quotidiano romano. L'obiettivo in casa giallorossa è recuperarlo entro il match con la Cremonese o al più tardi con la Juventus, il primo weekend di marzo.

"Siamo molto preoccupati per Hermoso, speriamo non sia nulla di importante. Sarebbe un peccato perdere delle colonne, visto che ci stiamo completando anche in attacco", aveva dichiarato Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN ieri dopo la trasferta col Torino. Mentre in conferenza stampa ha aggiunto: "Siamo molto preoccupati, speriamo non sia un infortunio di carattere tendineo e sarebbe un peccato perderlo".