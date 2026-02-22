Gasperini rivela: "Hermoso nel riscaldamento ha accusato un problemino allo psoas"
TUTTO mercato WEB
Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Cremonese, ha spiegato l'esclusione dell'ultimo minuto di Mario Hermoso dalla formazione titolare della sua Roma. Questa la risposta del tecnico giallorosso: "Hermoso nel riscaldamento ha accusato un problemino allo psoas, non se la sentiva di rischiare".
Al posto del difensore spagnolo, alla fine è andato così in campo Daniele Ghilardi.
Rileggi qui tutte le parole di Gasperini in conferenza stampa!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Reggiana, Rubinacci: “il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita”
Serie C
Serie C, 28ª giornata: pari senza reti 28ª tra Lecco e AlbinoLeffe. Le classifiche aggiornate dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile