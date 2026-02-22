C'è una nuvola nel cielo limpido di Roma: lo stop di Hermoso. Tutte le partite saltate in stagione

C'è una nuvola nel cielo limpido di Roma questa sera. Nonostante il netto 3-0 contro la Cremonese, i giallorossi hanno dovuto infatti fare a meno all’ultimo minuto di Mario Hermoso, inizialmente inserito nella formazione titolare e poi escluso nel pre-partita per un nuovo problema muscolare. Il difensore spagnolo era appena rientrato dalla contusione al piede che lo aveva tenuto fuori dal 6 al 22 febbraio (18 giorni, 2 partite saltate), ma durante il riscaldamento si è fermato di nuovo. Non si tratta dunque della coda del precedente infortunio, bensì di un nuovo stop, emerso a pochi minuti dal fischio d’inizio.

La stagione di Hermoso è stata fin qui segnata da diversi problemi fisici. A gennaio aveva saltato tre partite per un problema agli adduttori (19-30 gennaio, 12 giorni). A novembre era rimasto fuori una gara per problemi alla coscia (21-26 novembre, 6 giorni), mentre a settembre aveva dato forfait per un'altra partita a causa di un affaticamento muscolare (18-23 settembre, 6 giorni). Sommando anche l’assenza odierna contro i grigiorossi, le partite saltate per infortunio salgono a 8 complessive.

Un bilancio che pesa, anche perché quando è stato disponibile Hermoso ha garantito continuità: 23 presenze stagionali, 2 gol e 1665 minuti giocati. Numeri importanti, che certificano il suo ruolo centrale nello scacchiere difensivo di Gasperini. Ora però la Roma attende nuovi esami per capire l’entità di quest’ultimo stop muscolare e i conseguenti tempi di recupero.