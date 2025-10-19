Live TMW Locatelli: "La prestazione da Juventus c'è solo quando vinci, questa è la realtà"

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 oggi contro il Como: "C'è rammarico perché era un'occasione per noi. Abbiamo sbagliato qualche dettaglio di troppo, ma non bisogna fare drammi. Col Real Madrid sarà una grande partita, però bisogna stare uniti, lavorare e cercare di migliorare".

Manca sempre qualcosa negli ultimi metri e per trovare il gol.

"Manchiamo in cattiveria per fare gol, non è da imputare solo agli attaccanti ma di tutta la squadra. Bisogna fare gol e cercare di non prenderli, bisogna analizzare quello".

Cosa vi ha messo in difficoltà?

"Una squadra che gioca bene, nel tenere la palla. Fabregas è molto bravo, bisognava fare una partita fisica e sono quei dettagli che bisogna sistemare, perché poi se bisogna fare gol bisogna stare concentrati".

Oggi più basso rispetto al solito. Perché?

"Era una soluzione, Koop stava più avanti. Era una scelta tattica".

In cosa faticate a migliorare?

"Non è facile, con il Milan è stata una partita a sé. Dobbiamo essere più cattivi e concentrati, serve un po' più di equilibrio e la voglia di fare gol. Normale cambiare le cose per migliorare".

Avete fiducia in quello che state facendo?

"Sì, dobbiamo seguire quello che dice il mister, la società. Devo avere fiducia nei compagni, non deve mai mancare quando indossi questa maglia".

Cosa vi manca davvero?

"Credo che alla fine quello sia un dettaglio importante e da migliorare. Ne parleremo in settimana. Bisogna più cattiveria di non prendere gol, di salvare la porta".

Che impressione hai avuto negli ultimi minuti?

"Con due punte eravamo più offensivi, ma abbiamo preso gol in contropiede".

Questa è una prestazione da Juventus?

"C'è solo quando vinci. Questa è la realtà".

15.40 - Finisce la conferenza stampa.