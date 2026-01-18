Roma, Malen in gol all'esordio: "Mi sono divertito oggi, con Dybala c'è intesa"
Prima presenza, primo gol per Donyell Malen con la maglia della Roma, subito decisivo per la sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Oggi è un grande giorno per me, sono molto contento portiamo a casa i tre punti. Mi sono divertito oggi, ho segnato e ho rischiato di trovare la doppietta. Giocare con Dybala è importante, mi ha dato due assist ed è bello così".
