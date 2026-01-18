Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Malen in gol all'esordio: "Mi sono divertito oggi, con Dybala c'è intesa"

Roma, Malen in gol all'esordio: "Mi sono divertito oggi, con Dybala c'è intesa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:15Serie A
Giuseppe Lenoci

Prima presenza, primo gol per Donyell Malen con la maglia della Roma, subito decisivo per la sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Oggi è un grande giorno per me, sono molto contento portiamo a casa i tre punti. Mi sono divertito oggi, ho segnato e ho rischiato di trovare la doppietta. Giocare con Dybala è importante, mi ha dato due assist ed è bello così".

Articoli correlati
Roma, Dybala sogna: "Non siamo lì per caso, ora avanti con umiltà" Roma, Dybala sogna: "Non siamo lì per caso, ora avanti con umiltà"
Torino-Roma 0-2, le pagelle: Dybala-Malen, attenti a quei due. Adams si sveglia tardi... Torino-Roma 0-2, le pagelle: Dybala-Malen, attenti a quei due. Adams si sveglia tardi
Malen, standing ovation dei tifosi della Roma a Torino. Debutta anche Robinio Vaz... Malen, standing ovation dei tifosi della Roma a Torino. Debutta anche Robinio Vaz
Altre notizie Serie A
Roma, Gasperini colpito: "Se mettiamo in condizione Malen, questo fa tanti gol..."... Roma, Gasperini colpito: "Se mettiamo in condizione Malen, questo fa tanti gol..."
Com'è andato l'esordio di Donyell Malen con la maglia della Roma Com'è andato l'esordio di Donyell Malen con la maglia della Roma
Roma, Gasperini dopo la vittoria contro il Torino Live TMWRoma, Gasperini dopo la vittoria contro il Torino
Roma, Dybala sogna: "Non siamo lì per caso, ora avanti con umiltà" Roma, Dybala sogna: "Non siamo lì per caso, ora avanti con umiltà"
Torino, Baroni commenta la sconfitta contro la Roma Live TMWTorino, Baroni commenta la sconfitta contro la Roma
Roma, Malen in gol all'esordio: "Mi sono divertito oggi, con Dybala c'è intesa" Roma, Malen in gol all'esordio: "Mi sono divertito oggi, con Dybala c'è intesa"
Serie A, la classifica aggiornata: Roma, sorpasso alla Juve. Ora è zona Champions... Serie A, la classifica aggiornata: Roma, sorpasso alla Juve. Ora è zona Champions
Torino-Roma 0-2, le pagelle: Dybala-Malen, attenti a quei due. Adams si sveglia tardi... Torino-Roma 0-2, le pagelle: Dybala-Malen, attenti a quei due. Adams si sveglia tardi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
3 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
4 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
5 Serie A, 21^ giornata LIVE: Lazio con Taylor e Ratkov dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Com'è andato l'esordio di Donyell Malen con la maglia della Roma
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Roma, sorpasso alla Juve. Ora è zona Champions
Immagine top news n.2 Roma, con Malen e Dybala sì che si ragiona: Torino affondato 2-0, sale in zona Champions
Immagine top news n.3 Napoli, svolta sul mercato in uscita: Lang verso il Galatasaray, accordo col Nottingham per Lucca
Immagine top news n.4 Milan-Lecce, formazioni ufficiali: Jashari in regia, riecco Pulisic. Chance per Estupinan
Immagine top news n.5 Cosa succede al Bologna in casa? Due mesi fa l'ultima gioia in A, poi la caduta libera
Immagine top news n.6 Roma, il ds Massara svela: "Contiamo su Ferguson. Zirkzee? Discorso chiuso con lo United"
Immagine top news n.7 La Fiorentina vince a Bologna nel ricordo di Commisso: 2-1 in casa dell'ex Italiano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Com'è andato l'esordio di Donyell Malen con la maglia della Roma
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini dopo la vittoria contro il Torino
Immagine news Serie A n.3 Roma, Dybala sogna: "Non siamo lì per caso, ora avanti con umiltà"
Immagine news Serie A n.4 Torino, Baroni commenta la sconfitta contro la Roma
Immagine news Serie A n.5 Roma, Malen in gol all'esordio: "Mi sono divertito oggi, con Dybala c'è intesa"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Roma, sorpasso alla Juve. Ora è zona Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi ammette: "Bisogna migliorare nel chiudere le partite"
Immagine news Serie B n.2 Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Segre la decide ancora, Mateju disastroso
Immagine news Serie B n.3 Serie B, al Palermo basta Segre: 1-0 allo Spezia e quarto posto consolidato
Immagine news Serie B n.4 Padova, Belli: "Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Lotteremo per la salvezza"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo a riposo in vantaggio: al 45' decide il gol di Segre sullo Spezia
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Sconfitta meritata. Ci credevamo, ma ci sono mancate tante cose"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, torna a vincere l'Inter U23, cade il Ravenna. Pari Renate-Albinoleffe
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Aronica: "Prestazione che mi emoziona. Settimana decisiva, la società faccia chiarezza"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, nuovo cambio in panchina: Tesser verso l'esonero. Può tornare Marino
Immagine news Serie C n.4 Foggia, nuovo innesto in difesa: dal Trapani arriva il terzino Giron. Il comunicato
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Il gol nel recupero è un segnale della nostra mentalità vincente"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Vicenza vince in extremis e allunga. Al Gubbio il derby umbro. Poker del Trapani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Tre punti importanti, felice di aiutare la squadra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, Milinkovic regala all'Inter il derby d'Italia. Colpo Ternana in coda
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Girelli dall'inizio. C'è Bugeja con Wullaert
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Corelli regala il successo alla Roma: 2-1 sul Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women-Lazio, le formazioni ufficiali: Schroffenegger dal 1°. C'è Goldoni
Immagine news Calcio femminile n.6 Bertolini ricorda Commisso: "Viola Park progetto visionario. Credeva nel calcio femminile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)