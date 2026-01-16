Roma, Malen suona la carica sui social. E tra i like spunta quello di Zirkzee

La nuova avventura giallorossa di Donyell Malen è cominciata. Dopo le visite mediche sostenute ieri, questa mattina è arrivata l’ufficialità dell’operazione che porta l’attaccante olandese dall’Aston Villa alla Roma. Un innesto che aggiunge qualità e profondità al reparto offensivo, con una formula che tutela entrambe le parti.

Il trasferimento è stato definito con un prestito oneroso da 2 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. La clausola potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di due condizioni: la qualificazione della Roma alla Champions League o all’Europa League e il raggiungimento del 50% delle presenze da almeno 35 minuti. Nell’accordo è previsto anche un 10% sulla futura plusvalenza in favore dei Villans.

Nel giorno dell’annuncio, Malen ha voluto salutare subito l’ambiente romanista con un messaggio sui social: “Sono pronto. Daje Roma!”. Parole che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi e che sono state accompagnate dal like di Joshua Zirkzee, suo compagno in nazionale. Un dettaglio che riaccende le voci su un possibile futuro incrocio in giallorosso: per l’ex Bologna, infatti, l’ipotesi Roma non sembra essersi spenta.