Ufficiale Vicenza, torna l'attaccante Tonin. Arriva a titolo definitivo dal Bologna

Dopo due stagioni e mezzo nelle giovanili del Bologna – 65 presenze e 5 gol con la Primavera, sei gare e un gol con l’Under 18 e quattro presenze con un gol nella Youth League – l’attaccante Federico Tonin, classe 2006, torna al Vicenza. Questo il comunicato del club veneto in merito:

"La società L.R. Vicenza è lieta di comunicare di aver definito con il Bologna F.C. il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Federico Tonin.

Attaccante classe 2006 e cresciuto nel vivaio del Lane, Federico torna a vestire i colori biancorossi dopo due stagioni al Bologna maturando con la primavera rossoblu 65 presenze con 5 goal e 4 assist all’attivo nonché 4 presenze, 1 goal e 1 assist in Youth League. Nel corso del suo percorso di crescita tra le fila del L.R. Vicenza, Tonin ha ottenuto 7 convocazioni e due presenze in prima squadra esordendo nella stagione 2022/2023. Il giocatore sarà aggregato da subito alla Primavera biancorossa di mister Belardinelli".