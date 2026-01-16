Ufficiale
Sampdoria, è già finita l'avventura italiana di Victor Narro: l'attaccante va in prestito al Murcia
Trentanove minuti giocati in 5 presene totali fra campionato e Coppa Italia. Questo il bottino di Victor Narro con la maglia della Sampdoria, con il club blucerchiato che ha annunciato di aver ceduto l'attaccante spagnolo al Real Murcia in prestito con diritto di riscatto. Di seguito la nota ufficiale della Sampdoria:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione al Real Murcia Club de Fútbol i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Victor Narro".
