Empoli, brutte notizie per Pellegri: grave distorsione al ginocchio e possibile operazione

Brutte notizie in casa Empoli sul fronte di Pietro Pellegri. L’attaccante nei giorni scorsi si era fermato per un infortunio al ginocchio destro, saltando la trasferta di Cesena, per poi volare a Barcellona per esami più approfonditi sotto la supervisione dello staff medico del club. Esami che non hanno dato l’esito sperato visto che il giocatore dovrà quasi certamente sottoporsi a un intervento chirurgico.

Lo riferisce Empolichannel.it sottolineando come si tratti di un intervento diverso rispetto a quello subito nel dicembre del 2024 trattandosi dell’altro ginocchio e non di una rottura del legamento crociato. Dai controlli eseguiti in Spagna è infatti emersa una distorsione di grado significativo che, combinata con la storia clinica recente, ha convinto medici e club della necessità di un intervento correttivo più strutturato. I tempi di recupero saranno definiti solo dopo l’operazione, ma per il classe 2001 si prospetta un altro stop piuttosto lungo che potrebbe fargli saltare gran parte della stagione.

Se il problema sarà confermato l’Empoli potrebbe dover rivedere le proprie scelte di mercato e andare alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire l’ex di Torino e Genoa e affiancare Marco Nasti e il giovane Bogdan Popov nel ruolo di prima punta.