La sconfitta dell'algoritmo: l'oggetto misterioso Narro saluta la Samp dopo appena 39 minuti

Arrivato come vero e proprio oggetto misterioso, Victor Narro dopo sei mesi piuttosto anonimi lascia la Sampdoria per far ritorno in Spagna – al Real Murcia – ancora una volta da oggetto misterioso. Trentanove minuti in campo fra Serie B e Coppa Italia per un totale di cinque presenze, questo il ruolino di marcia dell’esterno offensivo che in estate era stato pescato, grazie all’algoritmo, nelle serie inferiori iberiche dove aveva vestito le maglie di Deportivo La Coruna, Atletico Baleares, Lugo e Gimnastic Tarragona suscitando più di qualche perplessità sulla bontà di un giocatore non più giovanissimo che non si era mai confrontato con palcoscenici importanti.

Il classe ‘99 è stato gettato in campo nelle prime uscite stagionali senza ripagare però la fiducia e finendo presto a languire in panchina senza più vedere il campo da metà ottobre e diventando con il portiere Coucke e il centrocampista Ferri – altri due giocatori che non hanno convinto in questi primi sei mesi – il simbolo di un mercato estivo sbagliato con troppe scommesse poco conosciute che si sono rivelate ben presto perse. Una ‘sconfitta’ anche per quel famoso algoritmo che va sempre più di moda, ma che spesso non funziona come nel caso dei liguri che infatti, per svoltare la propria stagione, a gennaio hanno decisi di tornare all’antico sul mercato.

Lo testimoniano gli arrivi di giocatori che conoscono la categoria come Salvatore Esposito, Matteo Brunori e Tjas Begic a cui si sommano gli arrivi di due giovani di prospettiva come Tommaso Martinelli e Matteo Palma, oltre a un calciatore che si è messo in mostra in Serie A in passato come Mattia Viti. Per quanto riguarda Narro la speranza del club blucerchiato è quella che possa rivitalizzarsi in patria e attirare qualche interesse in vista dell’estate. Il giocatore infatti è legato ai liguri fino al 2028, ma visti questi sei mesi impalpabili appare difficile che la Sampdoria possa puntarci in futuro.