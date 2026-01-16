Bari-Juve Stabia, i convocati di Abate: prima per Zeroli e Dalle Mura. Presente anche Leone

“Ci sono però segnali positivi, Varnier ha fatto tutta la settimana con il gruppo, mentre Gabrielloni è rientrato in modo graduale, ma ha bisogno di alzare il livello fisico perché è indietro". Così il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate ha parlato dei giocatori recuperati in vista della trasferta di Bari. Prima convocazione per i nuovi acquisti Dalle Mura in difesa e Zeroli a centrocampo, mentre in avanti torna a disposizione Burnete. Assenti invece Morachioli e Battistella. Presente l’uomo mercato Leone, cercato dallo Spezia in questi ultimi giorni, a centrocampo.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Confente, Signorini, Boer

Difensori: Ruggero, Bellich, Varnier, Dalle Mura, Baldi, Carissoni, Giorgini, Mannini

Centrocampisti: Zeroli, Pierobon, Ciammaglichella, Correia, Maistro, Leone, Cacciamani, Mosti

Attaccanti: Burnete, Piscopo, Candellone, Dos Santos