Juve, Spalletti: "Cercavamo un vice Yildiz, ma non voglio mettergli pressione. Domani c'è"

"Per quanto mi riguardo il mercato di gennaio è fatto apposta per poter introdurre dei calciatori o delle caratteristiche differenti, che non hai nei tuoi calciatori”. Luciano Spalletti risponde così alle eventuali necessità della Juventus sul mercato invernale: “Per questo motivo qui, è da quando sono arrivato che noi siamo sul mercato, perché io conosco cose nuove dei miei giocatori da due mesi a questa parte, o perlomeno percepisco e vedo cose fatte in maniera nuova da molti calciatori. Quando si ha questa visione del calcio, andandola a mettere in pratica, ti si aprono molte più conoscenze e cose da andare a prendere e da farti tue, da consolidare. Io sono convinto che si possa crescere ancora e che la cosa più importante siano queste cose nuove che loro sono andati a farci vedere e che ce ne siano anche altre.

Per quanto riguarda i singoli, l’ho già detto: ci sono un paio di cose in cui ci potrebbero mancare le soluzioni per fare del ricambio, perché io Yildiz lo voglio lasciare tranquillo. Non lo voglio mettere in discussione da un punto di vista del ruolo, per me è un calciatore fortissimo e fa un lavoro straordinario per me e per la squadra, lo voglio tutelare e non gli voglio creare pressione di nessun genere. Poi se ne può fare anche a meno, perché sto vedendo motivatissimo Kostic, cosa che non mi sembrava all’inizio quando l’ho fatto giocare, vedo Cabal che è tornato ai suoi livelli e ha dimostrato più attenzione nell’essere calciatore tecnico, pulito. Quando i calciatori sono al top a livello individuale, li puoi mettere da qualsiasi parte, perché poi funzionano. Al mercato ci pensa Ottolini che è una persona attenta e seria".

Il discorso è poi proseguito sulle condizioni di Yildiz, che ieri non si è allenato per un leggero attacco influenzale, e sull'eventuale ricerca di un vice del turco: "Noi cercavamo un sostituto per farlo riposare. In questo calcio più attuale non esiste più faccio quello o questo. Ora dobbiamo parlare di attaccante box to box e difensori box to box. Per noi è un giocatore importante e vogliamo tutelarlo un pochino, però ha fisico e motore e vogliamo farlo giocare tanto. Domani abbiamo già Conceicao che non può giocare tutta la partita e quindi Yildiz potrebbe essere gestito a partita iniziata. Ora sento il mio secondo Domenichini perché lui mi aiuta a scegliere, ma Yildiz ha saltato un solo allenamento per il mal di gola".

