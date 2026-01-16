TMW
Gubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia
Marco Spina, esterno offensivo classe 2000 di proprietà del Gubbio, ha diversi estimatori sul mercato. Secondo quanto raccolto da TMW Campobasso, Casertana e Novara sono pronte a sfidarsi in queste due ultime settimane di mercato per provare a strappare l'esterno al Gubbio. Ricordiamo che Spina ha un contratto fino al 2027 con il club umbro.
