Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
Strahinja Pavlovic è in ripresa: buone notizie per il Milan in vista della sfida contro il Lecce. Il difensore rossonero, secondo quanto raccolto da TMW, ha svolto oggi il primo allenamento in gruppo dopo il brutto trauma rimediato a Firenze, ovvero nove punti di sutura all'arcata sopraccigliare a causa di uno scontro fortuito con Comuzzo.
Le condizioni di Pavlovic saranno valutate giorno per giorno, ma il rientro in gruppo rappresenta un passo importante nel suo percorso di recupero.
