Fiorentina, ecco Jack Harrison: "Forza Viola, sono molto contento di essere qui"
Jack Harrison è arrivato a Firenze ed è pronto a sostenere l’iter di visite mediche che lo porterà alla firma del contratto con la Fiorentina. Prime parole da (futuro) giocatore viola per l’esterno offensivo inglese, che arriva in prestito dal Leeds: “Forza Viola, sono molto contento di essere qui”.
Le cifre. Secondo quanto raccolto da TMW, l'affare tra club si è concluso sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, in prestito fino a fine stagione, con l'inserimento di un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo da parte dei gigliati, fissata a 6 milioni di euro.
