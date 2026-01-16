Ufficiale
Carpi, il giovane centrocampista Toure va in prestito alla Correggese in Serie D
Dopo sei mesi in cui non ha trovato spazio in Serie C con la maglia del Carpi, il centrocampista classe 2006 Toure scende in Serie D per trovare maggiore minutaggio. Il giocatore è stato infatti prestato alla Correggese fino al termine della stagione. Questo il comunicato del club biancorosso:
"L’AC Carpi comunica di aver trovato l’accordo per la cessione – a titolo temporaneo – del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mohamed Toure alla Correggese (Serie D – Girone D) fino al 30 Giugno 2026".
