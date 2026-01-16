Roma, su Ferguson spunta anche il Celtic. Ma il ko di Dovbyk può cambiare i piani

Le gerarchie offensive della Roma sono tornate in discussione e, con esse, il destino di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è finito al centro di un intreccio di mercato che potrebbe animare le ultime settimane di gennaio: secondo l’Irish Independent, il Celtic si sarebbe mosso con decisione, individuandolo come obiettivo prioritario per rinforzare il reparto avanzato.

Lo scenario, però, è diventato più complesso dopo lo stop di Artem Dovbyk. L’ucraino resterà fuori per circa due mesi e, di fatto, riduce le alternative a disposizione di Gian Piero Gasperini. In questo contesto, l’ipotesi di un’interruzione anticipata del prestito di Ferguson dal Brighton perde immediatezza: oltre al nuovo arrivato Malen, il tecnico vorrebbe aggiungere altri due attaccanti, non ridurre ulteriormente le opzioni.

La concorrenza, intanto, non manca. Oltre al Celtic, sul classe 2004 restano vigili Napoli, Galatasaray e Real Betis, pronti a valutare un affondo qualora si aprisse uno spiraglio. Qualsiasi mossa, però, dovrà passare da un incastro a tre: il via libera della Roma, quello del Brighton e il sì del giocatore. C’è anche l’aspetto fisico da considerare. Ferguson è ancora ai box per l’infortunio rimediato contro il Sassuolo e difficilmente sarà disponibile per la prossima gara di campionato contro il Torino. Un dettaglio che rallenta i tempi e rende tutto più prudente.