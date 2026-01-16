Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia

Sarà Jagiellonia-Fiorentina ai playoff di Conference League. Si sono conclusi da poco i sorteggi per il primo turno di eliminazione diretta della competizione e l'urna di Nyon ha regalato ai viola i polacchi del Jagiellonia, che nella fase di campionato si sono classificati al 17esimo posto con 9 punti (gli stessi della squadra di Vanoli), frutto di due vittorie contro Spartans e Kuopion Palloseura; tre pareggi contro Strasburgo, Shkendija e AZ Alkmaar e un solo ko contro il Rayo Vallecano.

Nel campionato polacco, invece, la formazione allenata dal 34enne Adrian Siemieniec al momento è al terzo posto con 29 punti, uno in meno delle prime due appaiate in testa Wisla Plock e Górnik Zabrze, anche se lo Jagiellonia ha una gara in meno e quindi potenzialmente in testa, con il quarto attacco di tutta la competizione e la quarta miglior difesa.

Tra i vari talenti lanciati dal club c'è una leggenda del calcio polacco come Ebi Smolarek ma anche un ex viola come Bartolomiej Dragowski, portiere cresciuto proprio nello Jagiellonia e prelevato nel 2016 dalla Fiorentina dove vi ha militato fino al 2022. Oggi il pericolo numero uno da cui dovranno guardarsi Paolo Vanoli e i suoi si chiama Afimico Pululu. Congolese classe 1999, il centravanti è stato autore finora di 13 gol in tutte le competizioni. La scorsa stagione vinse la classifica capocannoniere della Conference con 8 centri.