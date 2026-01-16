TMW Inter, contatti fitti con il padre di Mlacic. Soddisfatte le richieste, attesa una decisione definitiva

Durante la giornata di oggi l'Inter ha avuto contatti con il padre di Branimir Mlacic, uno dei migliori gioielli del calcio croato. I nerazzurro sono convinti di chiudere l'accordo dopo avere trovato quello totale con l'Hajduk - da 5 milioni di euro più bonus - e hanno usato dei toni convincenti, accettando le richieste, anche economiche, del genitore.

Potrebbe però non bastare. Perché una decisione definitiva non è ancora stata presa dalla famiglia del calciatore, poco convinta di scegliere l'Inter perché non sarebbe lo step giusto per un calciatore che sta giocando da titolare con l'Hajduk di Spalato. Inizialmente il suo inserimento era nell'Under 23, invece ora la scelta sembrerebbe orientata a lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione - come fatto con Petar Sucic alla Dinamo Zagabria - per fargli completare una stagione da titolare tra i professionisti ed evitando un salto troppo grosso.

Nelle ultime settimane l'idea del padre di Mlacic era quello di trovare un club più consono alla crescita del figlio. Come il Como - anche lui interessato - oppure il Borussia Dortmund. La situazione però è in via di sviluppo e sono attese novità nelle prossime ore: potrebbero essere imminenti oppure aspettare ancora qualche giorno di riflessione. L'Inter ha fatto il massimo per cercare di portare Mlacic a Milano.