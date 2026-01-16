Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci

Partiamo da una cosa certa, che ci fa molto piacere. Antonio Cassano è un assiduo lettore di TMW, in tempo reale, come testimonia il suo commento sui voti a Fabregas e Allegri una manciata di minuti dopo la fine di Como-Milan. Due voti frutto del risultato finale, che fino a prova contraria è la cosa che conta più di tutte nel calcio. Il nostro sito è in continuo aggiornamento, da tantissimi anni, rappresentiamo una certezza per i nostri lettori che continuano a darci fiducia giorno dopo giorno e da qualche tempo abbiamo implementato anche la possibilità di ricevere notifiche per le notizie più importanti: ecco, visto che vogliamo fare sempre qualcosa in più, possiamo fare qualcosa anche per Cassano. Se vorrà e ci darà il modo ci impegneremo a creare solo per lui un canale dove potrà ricevere le nostre news personalmente, basta chiedere.

Parlare di incompetenza riferita a chi, ogni giorno, si sveglia la mattina con l'obiettivo di fare il meglio nel mondo del giornalismo sportivo è però qualcosa che non è giusto. Tutti possono sbagliare, in ogni campo, nessuno è infallibile, ma ci fa comunque molto piacere far parte di un gruppo di "incompetenti" che comprende gran parte della stampa italiana, e spieghiamo anche il perché. A Cassano non è andato giù il 5,5 che la nostra testata ha dato a Cesc Fabregas, dopo essersi soffermato, però, solo e soltanto sul voto numerico e non essersi preoccupato di approfondire ulteriormente andando a leggere le due righe di motivazione, che ci piace riproporre:

"Con un po’ di cinismo in più nel primo tempo chissà cosa sarebbe successo. Forse il risultato è un po’ bugiardo per quanto sfoggiato dal Como, ma il Milan si conferma big e su ogni errore punisce gli enfants terribles del tecnico spagnolo. Al netto di un Maignan paratutto. C'è ancora tempo per sperare nell'Europa, ma la strada resta luminosa. Nonostante il passaggio a vuoto". Una spiegazione chiara, chiarissima, che dice tutto e spiega in poche parole l'andamento della partita del Sinigaglia.

Ma c'è di più. A dare fastidio, allo stesso Cassano, è stato anche il 7 a Massimiliano Allegri. Non entreremo mai nel merito delle opinioni dell'ex talento di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma sull'attuale allenatore rossonero, ma anche in questo caso il nostro voto si è basato su una vittoria importantissima centrata dal Milan nella corsa allo Scudetto. Come dicevamo, però, ci fa molto piacere far parte di un gruppo molto folto di "incompetenti", visto che, guardando i voti delle altre testate più importanti d'Italia, in molti hanno visto la nostra stessa partita valutando i due allenatori in modo uguale o molto simile. Facciamo qualche esempio:

Corriere dello Sport

Fabregas 5,5

Allegri 7

Tuttosport

Fabregas 5,5

Allegri 7,5

La Repubblica

Fabregas 5,5

Allegri 7

La Gazzetta dello Sport

Fabregas 6

Allegri 7

Sky Sport

Fabregas 6

Allegri 6,5

Nel ringraziare nuovamente Antonio Cassano per la fiducia che continua a darci giorno dopo giorno, leggendo le nostre pagelle e le nostre notizie, lo invitiamo a rispettare il giudizio dei nostri giornalisti. Perché l'incompetenza non ha casa sulle pagine di TuttoMercatoWeb e chi lavora dando tutto se stesso per provare a fare informazione nel miglior modo possibile non merita certi attacchi.

Lorenzo Di Benedetto

Vicedirettore TuttoMercatoWeb