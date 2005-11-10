Roma, il Manchester non deve far paura. Gasp predica attenzione: “Nessuna distrazione”

Il tabù di Old Trafford non sembra spaventare troppo la Roma. È vero, nella storia i giallorossi hanno perso tutti e quattro i precedenti disputati al Teatro dei Sogni, spesso anche con passivi molto pesanti, ma questa volta lo scenario potrebbe essere diverso: per la prima volta, infatti, la squadra capitolina si presenta con i favori del pronostico, almeno sulla carta, contro il Manchester United. I Red Devils di Michael Carrick arrivano all'appuntamento con un bilancio di sei sconfitte e tre pareggi nelle ultime nove gare, senza vittorie addirittura dal 10 settembre.

Manchester United-Roma, Gasperini: “Non possiamo farci distrarre dal loro momento” Nella conferenza stampa della vigilia, tuttavia, Gian Piero Gasperini ha voluto richiamare tutti alla massima attenzione, mettendo in guardia la squadra dai pericoli della sfida: “Il Manchester in campionato sta attraversando un momento di difficoltà nei risultati ma non possiamo farci distrarre. Comunque è una squadra forte, ci sono giocatori di assoluto valore, è un ambiente caldo e difficile. Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior Manchester”. Il tecnico si è poi soffermato sulla situazione dell'infermeria e sulle condizioni del gruppo: “Abbiamo fatto queste sette partite, sul filo del rasoio. Ma abbiamo sempre avuto giocatori preparati che hanno recuperato velocemente. Mora? Sta bene, i 17 che ci sono sono tutti pronti. Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti. Difficile in questa settimana”.