Roma, il Manchester non deve far paura. Gasp predica attenzione: “Nessuna distrazione”
Marco Campanella
Il tabù di Old Trafford non sembra spaventare troppo la Roma. È vero, nella storia i giallorossi hanno perso tutti e quattro i precedenti disputati al Teatro dei Sogni, spesso anche con passivi molto pesanti, ma questa volta lo scenario potrebbe essere diverso: per la prima volta, infatti, la squadra capitolina si presenta con i favori del pronostico, almeno sulla carta, contro il Manchester United. I Red Devils di Michael Carrick arrivano all'appuntamento con un bilancio di sei sconfitte e tre pareggi nelle ultime nove gare, senza vittorie addirittura dal 10 settembre.
Manchester United-Roma, Gasperini: “Non possiamo farci distrarre dal loro momento”
Manchester United-Roma, de Roon non nasconde le ambizioni: “Vogliamo fare risultato”
Al fianco di Gasperini, in conferenza stampa, è intervenuto anche Marten de Roon, uno dei fedelissimi del tecnico. L'olandese ha ribadito il rispetto per gli avversari, senza nascondere le ambizioni della Roma in vista della gara di questa sera: “Grande rispetto per il Manchester United, l’Old Trafford è uno stadio fantastico. Sono una squadra forte, ma vogliamo fare un grande risultato”.