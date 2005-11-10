Si vedono sempre di più le similitudini con l’Atalanta. La Roma di Gasperini segna tanto, diverte e soprattutto produce calcio offensivo. Con 28 reti in Serie A è la migliore squadra del campionato per gol realizzati, mentre il bottino stagionale sale a 36. Numeri importanti, impreziositi da un altro dato: sono ben 14 i giocatori giallorossi andati a segno.

Nelle prime dieci giornate di Serie A, Gasperini ha ottenuto il suo secondo miglior rendimento realizzativo.



Meglio aveva fatto soltanto con l’Atalanta 2019-20, quando le reti furono 30. La Roma è sempre più simile alla Dea del Gasp, non soltanto per la capacità di trovare la porta, ma anche per identità e filosofia di gioco. La differenza è nella maggiore qualità della squadra giallorossa.

Calcio aggressivo, intensità, verticalità e voglia di attaccare. Sono evidenti gli ingredienti del calcio gasperiniano. Dopo una prima stagione nella quale il tecnico aveva pensato soprattutto a sistemare la difesa, adattandosi alle caratteristiche della squadra, oggi si vede in maniera più netta la sua impronta.

La Roma attacca con tanti uomini, trova soluzioni diverse e ha imparato a colpire con grande facilità.

Non è soltanto una questione di gol, ma di mentalità. Questa squadra ha tanto coraggio, entusiasmo e quella fame che da sempre accompagna le formazioni di Gasperini. Oggi è la più credibile candidata al titolo con l’Inter. Adesso anche l’Europa può diventare un palcoscenico per esaltare questa identità.

La sfida con il Manchester rappresenta un'occasione per misurarsi con un avversario importante e, perché no, provare a cancellare il ricordo di quel

terribile 7-1 subito in passato.

Con questo attacco si può osare e sognare. La Roma è sempre più Gasperiniana.