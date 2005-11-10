A caccia del nuovo Dumfries. Inter a Rotterdam con un occhio su Givairo Read

Givairo Read è uno dei tanti talenti in rampa di lancio nel Feyenoord. Esterno destro classe 2006, l'olandese nato ad Amsterdam dopo un'ottima scorsa stagione si sta ripetendo in quella in corso con numeri che dimostrano la sua crescita: nelle 11 partite giocate quest'anno in Eredivisie, ha già messo a referto 6 assist.

Sondaggio Inter in estate, no a 30 milioni della Roma

In estate l'Inter si era interessata a lui, dopo l'addio di Denzel Dumfries. Ma la concorrenza e le alte richieste del Feyenoord per il suo cartellino avevano convinto Marotta e Ausilio a frenare subito, abbandonando la trattativa già a metà luglio. A quel punto si era inserita con forza la Roma di Gasperini, offrendo agli olandesi circa 30 milioni di euro fra parte fissa e bonus. Ma il Feyenoord ha detto di no con convinzione, puntando evidentemente ad incassare di più in futuro.

Il dopo Dumfries ancora latita

Ora l'Inter si troverà davanti Read e chissà che non possa tornare a galla il vecchio interesse. Perché in fondo il sostituto di Dumfries non è ancora stato trovato, con Diouf e Spence che non hanno garantito lo stesso apporto a livello di qualità, numeri e personalità del giocatore ora al Real Madrid. E così in ottica futura giusto tenere gli occhi aperti, con Read che potrebbe tornare ad essere nome buono in questo senso.