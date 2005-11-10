Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"

È Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, a parlare ai microfoni di Dazn dopo il ko interno per 3-0 con il Parma: “In primis chiediamo scusa ai nostri tifosi, che come sempre ci hanno sostenuto, perché il secondo tempo di oggi è stato inaccettabile. Sono venuto io, per conto della proprietà, per dire che dobbiamo lavorare molto: non è un tempo a vanificare mesi di lavoro, però il messaggio è che dobbiamo mettere testa bassa e pedalare.

Da domani abbiamo deciso di andare in ritiro, insieme al mister: nonostante i dieci assenti, il secondo tempo è inaccettabile”.

Giuntoli ha poi parlato brevemente della posizione di Maurizio Sarri: “Noi ci mettiamo in discussione tutti i giorni. La prestazione di oggi è da imputare a società, allenatore, staff e calciatori. Non è da puntare il dito su nessuno".