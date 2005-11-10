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Le ambizioni della Roma passano (anche) dal Teatro dei Sogni: la vigilia pre-United

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
03.11.2026 00:42I fatti del giorno
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Il tecnico giallorosso e De Roon parlano alla vigilia della trasferta di Old Trafford. Le ultime sulle probabili formazioni e il momento delle due squadre.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma si prepara alla trasferta di Old Trafford contro il Manchester United, in programma domani alle 21.00 per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Alla vigilia, Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida in conferenza stampa, definendo i Red Devils una squadra di grande valore nonostante le difficoltà recenti: "Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior Manchester". Il tecnico giallorosso ha parlato anche delle assenze di Pellegrini, Dybala e Koné, sottolineando la necessità di adattarsi alle difficoltà e di continuare a migliorare: "La perfezione non esiste, ma cerchiamo sempre di migliorarci".

De Roon al fianco di Gasp

Al fianco dell'allenatore è intervenuto anche Marten de Roon, che ha speso parole importanti per Gasperini, definendolo un tecnico unico e sottolineando l'intensità del suo calcio. Il centrocampista ex Atalanta si è detto soddisfatto del proprio ambientamento nella Capitale: "Lo staff e il gruppo mi hanno accolto benissimo, sapevo che potevo ancora contribuire". De Roon ha evidenziato anche la crescita della Roma, pur riconoscendo alcuni aspetti da migliorare, soprattutto nella fase difensiva. Sulla sfida contro lo United, ha ribadito il rispetto per un avversario di grande tradizione, ma anche la volontà di ottenere un risultato importante da parte dei suoi.

Le ultime di formazione da Manchester

All'Old Trafford si affrontano due squadre con stati di forma differenti: il Manchester United di Michael Carrick, alla ricerca di una vittoria per rilanciare la propria stagione, e una Roma reduce da quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque partite. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi a Bruno Fernandes alle spalle di Mbeumo. Gasperini dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1: Gollini in porta, Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa, con Molina, Cristante, De Roon e Wesley a centrocampo. Soulé e Mora agiranno alle spalle dell'inamovibile Malen. Arbitra l'incontro lo spagnolo Jesus Gil Manzano.

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