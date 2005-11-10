La Roma torna a Manchester, 20 anni dopo quel clamoroso 7-1. E oggi partirà favorita a Old Trafford

10 aprile 2007, Champions League, gara di ritorno dei quarti di finale: la Roma, dopo la vittoria per 2-1 dell'andata si presenta a Old Trafford contro il Manchester United per provare a staccare il pass per la semifinale contro il Milan ma viene travolta con uno clamoroso 7-1 firmato dalle doppiette di Carrick e Cristiano Ronaldo e dei gol di Rooney, Smith ed Evra. Il sogno di approdare al penultimo atto della competizione più importante d'Europa viene così spazzato via, con la rete di De Rossi, per il momentaneo 6-1, che non servì a niente.

Dopo quasi 20 anni è cambiato il mondo

Stasera i giallorossi, che comunque sono già tornati altre tre volte, tra Champions ed Europa League, a Teatro dei Sogni, per altrettante sconfitte, saranno di scena ancora una volta nello stadio dei Red Devils, a caccia di un successo che almeno in parte riscatterebbe le batoste prese negli ultimi anni. Carrick, che firmò, appunto, una doppietta nel 2007, sarà presenta anche questa volta, da allenatore alla guida del Manchester United e si giocherà una fetta di futuro, visto che le cose non stanno certo andando per il verso giusto e sperato. Di fronte si troverà Gasperini, che nella stagione 2006/2007 aveva appena iniziato la sua avventura sulla panchina del Genoa, sembra passato un secolo.

Roma favorita: il Como ha già dato una lezione allo United

I giallorossi, che fino a questo momento hanno raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate della League Phase di Champions, partiranno con i favori del pronostico, inutile girarci intorno. Il Como, due settimane fa, ha già dato una lezione ai Red Devils e la Roma non dovrà avere nessun timore. In 20 anni è cambiato tutto, Gasperini deve mandare in campo la sua squadra con il solo obiettivo di vincere. Per una rivincita sul passato, certo, ma anche per far capire chi comanda adesso tra i giallorossi e il Manchester United.