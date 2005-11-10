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Kimi Antonelli: "Ora toccherà tingermi i capelli: o tricolori o rossoblù come il Bologna"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 07:26Serie A
03.11.2026 07:26Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

73 anni dopo l'Italia torna sul tetto della Formula 1. Kimi Antonelli a Città del Messico ha festeggiato la vittorie nel campionato del mondo. Una gioia incredibile per il pilota bolognese e grande tifoso della formazione rossoblù di Raffaele Palladino. Adesso infatti dovrà mantenere una promessa, quella di tingersi i capelli. Resta per il dubbio se farlo con i colori italiani oppure con quelli della sua squadra del cuore.

Il ragazzo infatti ha così parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sì, mi toccherà tingermi i capelli in questi giorni. Sto ancora pensando a cosa fare: o tricolore come la bandiera dell’Italia oppure rosso e blu come il Bologna".

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