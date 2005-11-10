Napoli, partita la missione Champions: senza terzini di ruolo, Allegri dovrà cambiare assetto

Il Napoli si presenterà all'Estadio do Dragao praticamente senza esterni difensivi di ruolo a disposizione di Massimiliano Allegri. L'emergenza era cominciata diverse settimane fa con l'infortunio di Costantino Favasuli, poi due partite fa si è fermato anche Leonardo Spinazzola. La trasferta contro la Juventus ha completato l'opera: Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera hanno accusato entrambi problemi muscolari e sono rientrati a Napoli per sottoporsi agli esami diagnostici. Quattro esterni fuori contemporaneamente alla vigilia di una partita di Champions League: prima ancora di scegliere gli uomini, Allegri dovrà dunque trovare un sistema capace di garantire equilibrio senza costringere qualche giocatore a un adattamento estremo.

Il 4-3-3 diventa quasi impossibile: Politano e Lang possibili quinti

La strada più logica sembra portare alla difesa a tre e a un possibile 3-5-2. Matteo Politano potrebbe essere utilizzato come quinto di destra, posizione nella quale garantirebbe ampiezza e potrebbe offrire un contributo anche in fase di non possesso. A sinistra, invece, sarebbe necessario il sacrificio di uno tra Noa Lang e Giovane. Una soluzione certamente non ideale, ma la presenza di tre centrali alle loro spalle permetterebbe al Napoli di proteggere maggiormente due giocatori con caratteristiche prevalentemente offensive.

Beukema può adattarsi a destra, ma il vero problema è a sinistra

Molto più difficile appare la conferma del 4-3-3. Sam Beukema potrebbe eventualmente essere adattato da terzino destro, ma Allegri non avrebbe una soluzione altrettanto naturale sulla corsia opposta. Luca Marianucci è fuori dalla lista Champions, Benoit Badiashile è infortunato e trasformare uno degli attaccanti addirittura in terzino rappresenterebbe un rischio enorme in una notte europea. A Oporto, dunque, il Napoli sarà inevitabilmente ridisegnato dall'emergenza: il 3-5-2 può diventare la soluzione meno traumatica per affrontare il Porto senza esterni difensivi di ruolo.