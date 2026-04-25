Sudtirol-Mantova 0-3, le pagelle: crolla ancora la squadra di Castori, 3 punti d’oro per i virgiliani

Risultato finale: Sudtirol-Mantova 0-3

SUDTIROL

Adamonis 5 - Tre goal subiti di cui uno per colpa sua che regala il pallone all’avversario

Masiello 5 - Ha patito molto in fase difensiva venendo anche ammonito. Dal 56’ El Kaouakibi 5.5 - Non ha cambiato la partita ma ha comunques mostrato voglia correndo molto sulla fascia

Pietrangeli 5 - Non ha mai dato stabilità e sicurezza al reparto

Veseli 5 - Ha disputato una partita insufficiente patendo gli avversari

Molina 6 - Tanta corsa e molti cross, uno dei pochi che ha dimostrato voglia di recuperare il risultato

Tait 5.5 - Anche lui all’interno della partita ha fatto molto poco, però è stato l’autore del palo preso con una girata interessante di testa. Dal 72’ Crnigoj 5.5 - A parte qualche cross non è riuscito ad incidere sulla partita

Martini 5 - Particolarmente anonimo all’interno della partita. Dal 56’ Frigerio 5.5 - Sicuramente si è mostrato più propositivo del compagno sostituito, ma anche lui non è riuscito ad incidere sulla partita

Casiraghi 6 - Tra i più attivi dei suoi, ha dimostrato più voglia degli altri senza mai però essere particolarmente pericoloso

S.Davi 5 - Non è stato mai d’aiuto per i suoi dimostrando poca intraprendenza

Tonin 5 - Poco attivo in fase offensiva, non ha creato praticamente niente di pericoloso. Dal 46’ Pecorino 5 - Non si è mai reso pericoloso anche se avrebbe dovuto dare una svolta all’attacco altoatesino

Odogwu 5 - Completamente assente dalla partita, non è mai stato propositivo o creativo. Dal 46’ Merkaj 5 - Ad inizio secondo tempo sembrava dovesse dare quella svolta alla squadra tramutatosi però in una partita senza azioni pericolose ottenendo per di più un’ammonizione

Fabrizio Castori 4.5 - Non è riuscito a dare la scossa alla squadra dopo la pesante sconfitta della scorsa giornata. Anche in questo match i suoi sono sembrati svogliati e senza idee, con una fase difensiva molto traballante

MANTOVA

Bardi 6 - Praticamente mai chiamato in causa, sufficienza obbligatoria per lui

Dembelè 6 - Partita sufficiente per lui che non ha patito più di tanto in fase difensiva e che è spesso salito per fraseggiare con i compagni

Cella 6 - Organizzato e compatto, non si è mai fatto sorprendere dall’attacco avversario

Castellini 6.5 - Ha difeso molto bene, rendendosi propositivo anche in fase offensiva più volte e servendo l’assist del 2-0

Maggioni 6 - Sempre partecipe nelle azioni correndo e lottando molto, in fase offensiva si è reso protagonista con alcuni cross pericolosi

Trimboli 7 - E’ stato l’autore dell’1 a 0 con un gran goal da fuori, in fase offensiva quasi tutti i palloni passavano dai suoi piedi.

Kouda 6.5 - Ha dato per tutta la partita il suo supporto sia in fase difensiva che in fase offensiva. Dal 72’ Paoletti - s.v.

Benaissa 6 - Sempre molto propositivo dalla fascia sinistra, ha corso molto mostrandosi sempre presente quando chiamato in causa tra dribbling,passaggi interessanti e servendo l’assist per il goal che ha sbloccato la partita. Dal 63’ Radaelli 6 - E’ entrato in maniera sufficiente mostrandosi propositivo al servizio dei compagni

Marras 7 - Con la secondo rete per il Mantova ha tagliato le gambe agli avversari, durante il match si è mosso molto proponendosi spesso per trovare la via giusta per un'azione da goal. Dal 72’ Wieser 6.5 - Ha subito approfittato dell’errore del portiere avversario rimanendo freddo sotto porta per segnare la rete del KO

Ruocco 6 - Si è mosso molto ma ha creato poco, sempre propositivo però in attacco. Dal 63’ Falletti 6 - Qualche buona occasione l’ha creata portando in campo la propria esperienza

Mancuso 6 - Non ha mai creato grandi pericoli alla difesa avversaria, però ha lottato e ha dimostrato impegno. Dal 82’ Buso - s.v.

Francesco Modesto 7 - I tre punti erano fondamentali per quasi certificare la permanenza in categoria, ha proposto una formazione motivata e con idee che è riuscita ad entrare subito nel ritmo partita