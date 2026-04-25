"Arbitri graditi all'Inter": scoppia il caso-Rocchi. De Zerbi vince ma non basta. Le top news delle 18

Nuovo terremoto in vista nel calcio italiano. Secondo quanto riportato dall'agenzia AGI, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Nella serata di ieri, riporta l'AGI, gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia, con l'inchiesta che riguarda il campionato di Serie A 2024/2025.Nell'inchiesta della Procura di Milano Gianluca Rocchi è accusato di frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Sono tre i capi d'imputazione nell'avviso di garanzia visionato dall'AGI. In uno si legge che Rocchi "quale designatore arbitrale dell'AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di Coppa Italia 'combinava' la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter (20 aprile 2025) nella persona di Andrea Colombo, siccome 'arbitro' gradito alla squadra ospite, l'Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute finali della stagione calcistica". Nel secondo capo d'imputazione lo scenario si allarga. Rocchi, scrive il pm, "quale designatore in concorso con piu' persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di andata di Coppa Italia (2 aprile 2025), 'combinava' o 'schermava' la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all'inter direzioni di gara diverse dal 'poco gradito' Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A" che erano di "maggiore interesse per la squadra milanese". Infine, il terzo capo d'imputazione è riferito a Udinese-Parma dell'uno marzo 2025 quando "in qualità di supervisore Var, in concorso con altre persone, durante lo svolgimento della partita condizionava l'addetto Var Daniele Paterna inducendolo all'On Field Review il direttore di gara Fabio Maresca ai fini dell'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra friulana, sebbene Paterna fosse di diverso avviso".

Il Pisa perde anche al Tardini e adesso è davvero a un passo dalla Serie B. Il Parma invece, grazie all'1-0 maturato questo pomeriggio, è salvo aritmeticamente. La partita però non è stata semplice per i ducali, costretti a subire le iniziative degli ospiti nel primo tempo: Akinsanmiro prima e Stojilkovic poi hanno colpito il palo con Suzuki praticamente battuto. Hiljemark all'intervallo ha chiesto probabilmente più concretezza, ma nella ripresa il copione è stato lo stesso. Meister e Moreo hanno avuto due chance importanti per sbloccare l'incontro, ma il danese ha calciato debolmente verso Suzuki e l'italiano ha colpito in modo impreciso di testa, vedendo la sua conclusione terminare sul fondo. La risposta da parte del Parma non è arrivata immediatamente, ma solo all'82, quando Elphege, entrato a gara in corso, ha raccolto una sponda di testa di Sorensen e, da solo in area piccola, ha controllato e battuto l'estremo difensore Semper con il destro. È l'ultima istantanea di un incontro che sancisce il raggiungimento dell'obiettivo da parte dei gialloblù.

La classifica di Premier League non cambia faccia, specie in zona retrocessione: vincono sia West Ham che Tottenham, così gli Spurs rimangono terzultimi a quota 34 punti, sempre due lunghezze dietro gli Hammers. Importante successo del Liverpool, passando ai piani alti, che aggancia l'Aston Villa e lo spodesta dal quarto posto in virtù della differenza reti superiore.