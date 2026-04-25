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Virtus Entella-Padova 1-0, le pagelle: la decide Cuppone, top Karic e Tiritiello. Biancoscudati timidi

Virtus Entella-Padova 1-0, le pagelle: la decide Cuppone, top Karic e Tiritiello. Biancoscudati timidiTUTTO mercato WEB
Luigi Cuppone
Oggi alle 17:35Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Virtus Entella-Padova 1-0

VIRTUS ENTELLA

Del Frate 6 – Deve compiere soltanto un lavoro di ordinaria amministrazione, svolto nel migliore dei modi dando sicurezza e personalità all’intero reparto

Parodi 6 – Ingaggia un duello tutto muscolare con Di Mariano. Come suo solito quando c’è da battagliare non si tira indietro, partecipando alla manovra offensiva proponendosi per dare linee di passaggio

Tiritiello 6.5 - Trascinatore della sua sua squadra non soltanto nella propria area. Ingaggia un duello rusticano con Bortolussi al quale concede solo le briciole. In avanti è il più pericoloso, in apertura il suo sinistro viene neutralizzato da Sorrentino

Alborghetti 6.5 - Sostituisce al meglio Marconi presidiando la sua zona in maniera efficace.

Bariti 6.5 - Inizialmente va a corrente alternata dovendo limitare le avanzate di Di Mario. Cresce in maniera esponenziale nel corso della ripresa, suo l’assist vincente per Cuppone. Dal 81’ Turicchia s.v

Karic 7 - Il polacco confermato nel ruolo di mezzala parte bene inserendosi in fase offensiva, poi fa registrare una lunga pausa rimanendo ingabbiato nelle corsie centrali. Nella ripresa prende letteralmente per mano la squadra biancazzurra. Dal 87’ Nichetti s.v

Benedetti 5 - Confermato in cabina di regia soffre la pressione portata dai centrocampisti avversari. Commette tanti errori non riuscendo mai a dare respiro alla manovra. Dal 63’ Squizzato 6.5 - Dal suo ingresso in campo la manovra della Virtus Entella ne guadagna in ordine e pulizia, non è un caso che il forcing cresce di intensità e continuità.

Franzoni 6.5 - Mette come sempre al servizio dei compagni la fisicità sulle palle inattive, inserendosi in maniera sempre efficace e velenosa nella metà campo del Padova.

Di Mario 6 - Non si fa vedere molto in fase offensivo occupato da Capelli, che lo impegna a livello atletico e fisico, l’esterno della Virtus Entella risponde presente portando a casa una meritata sufficienza.

Cuppone 6.5 - Potere di un gol, fino al 77’ la sua prestazione non è stata eccelsa. Difficoltà nel primo tempo a trovare la posizione, poca lucidità sotto porta. Raccoglie il cross di Bariti indirizzando la palla alle spalle di Sorrentino siglando un gol che potrebbe cambiare il destino dei liguri. Dal 81’ Debenedetti 6 - Buono il suo apporto nel tenere palla lontano dalla propria porta.

Guiu 5.5 - Impreciso e funoso il catalano, spesso irretito e limitato dai difensori avversari. Dal 63’ Tirelli 6 – Movimento su tutto il fronte offensivo cercando di trovare la connessione con i compagni.

Andrea Chiappella 7 - La sua squadra conferma la versione mostrata solitamente al "Sannazzari", nella ripresa l'inserimento di Squizzato per un Benedetti spento si rivela vincente come quella di tenere in campo Cuppone.

PADOVA

Sorrentino 6.5 - Salva il risultato in almeno tre circostanze prima di capitolare sul colpo di testa di Cuppone sul quale nulla può fare.

Belli 6.5 - L'ex di turno vince inizialmente il ballottaggio con Faedo. Risponde presente riuscendo a limitare efficacemente le scorribande nella sua zona di competenza di Di Mario e di Cuppone.Dal 69’ Faedo 6 - Impegnato a limitare la manovra dei liguri al limite della propria area, abile a non concedere linee di passaggio.

Villa 5.5 - Dopo un buon primo tempo soffre nella seconda parte della gara quando la formazione di Chiappella aumenta i ritmi: insieme a Pastina si fa trovare impreparato sul cross di Bariti che premia Cuppone.

Pastina 5.5 - Perde nettamente il duello con Cuppone, il quale va in gol non esattamente con la specialità della casa. Nella ripresa perde fiducia e personalità soffrendo troppo gli inserimenti avversari

Capelli 5.5 - Non gli manca la volontà e generosità ingaggiando duelli tutti sul fisico e la corsa con Di Mario. Alla fine dei conti però combina decisamente poco in avanti, più efficace in fase di non possesso dove riesce a limitare gli avversari.

Fusi 6 - Molto bene nel primo tempo dove riesce spesso ad inserirsi in avanti, accompagnando la manovra offensiva. Vince spesso i duelli con Benedetti riuscendo a limitarlo. In calo nella seconda parte. Dal 69’ Di Maggio 6 - Qualche buona giocata dando la sensazione di poter incidere, il suo suggerimento manda Seghetti davanti la porta ma Del Frate gli sbarra la strada.

Crisetig 6.5 - Regia lucida e attenta la sua, spesso riesce a liberarsi del pallone in maniera precisa. Va in sofferenza come tutto il Padova nel secondo tempo ma la sua prestazione resta buona

Varas 6 - Gara di grande sacrificio la sua dove cerca di cucire il gioco per i compagni d'attacco. Spesso lo vediamo costretto a ripiegare nella sua metà campo, fondamentale il salvataggio su Franzoni nel finale

Favale 5.5 - Chiamato prevalentemente ad un lavoro di copertura, si fa vedere raramente in fase offensiva dove perde spesso i duelli con gli avversari. Dal 77’ Silva s.v

Di Mariano 5 - Si innervosisce dalla guardia portata da Parodi non riuscendo a dare il suo apporto in fase offensiva. Dal 59’ Caprari 5-5 Da qualcosa in più rispetto al compagno ma non incide particolarmente.

Bortolussi 5.5 - Si sacrifica per la squadra ingaggiando duelli con Tiritiello dove ne esce sempre sconfitto. Prova a dare il suo apporto alla squadra faticando ad incidere. Seghetti 6.5 - Sicuramente il migliore dei suoi mettendo in mostra vivacità e intraprendenza, annullato il gol per fuorigioco a pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Roberto Breda 5 - Troppo timidi i biancoscudati durante i 90 minuti, alla fine hanno pagato questo atteggiamento uscendo sconfitti vedendo la salvezza un obiettivo ancora tutto da conquistare

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